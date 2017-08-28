Українські мігранти стали першими в Німеччині

28.08.2017 10:02

У Німеччині за півроку відкрили на 5% відсотків більше судових проваджень щодо людей, які незаконно працюють в країні

При цьому українці займають лідируючі позиції в рейтингу нелегального працевлаштування.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За результатами спільного центру аналізу та стратегії в питаннях нелегальної міграції (GASIM), у Німеччині відкрили понад 65 000 судових проваджень по нелегально працевлаштованим людям. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

“Незаконно трудоустроеные особи, які нелегально перебувають, походять переважно з десяти країн: України, Албанії, Сербії, В’єтнаму, Боснії і Герцеговини, Македонії, Туреччини, Косово, Молдови та Гани”, – йдеться в повідомленні.

При цьому видання не уточнює, скільки саме людей прибуло з кожної країни.

Відзначається, що зростання кількості виробництв ще не означає збільшення кількості людей, які нелегально працюють в Німеччині. Воно могло бути викликано посиленням контролю у цій сфері.

“Цифри зростають, тому що митниця здійснює більше контролю в боротьбі проти нелегального працевлаштування. Проте, з нашої точки зору, цього недостатньо”, – говорить голова відділу митниці в профспілці поліції Німеччини (GdP) Франк Букенгофер.

Нагадаємо, підприємлива сім’я китайських мігрантів викупила «вулицю багатіїв» в елітарному районі Сан-Франциско (США).

Раніше в Італії за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів за два роки було затримано близько 40 українців. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на УНН