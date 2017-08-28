- Синоптики рассказали о холодных августовских днях и о бабьем лете в начале сентября17:45
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Украине на заметку: названа страна, которая не устояла перед "русским миром"17:15
- «Укрзализныця» сократит объемы пассажирских перевозок16:30
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- «Все чисто»: в НАПК проверили декларации Порошенко15:42
- ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ15:20
- В Украине объяснили желание главы МИД Германии снять санкции с России15:08
- Лучшие «осенние» продукты для похудения14:49
- Все данные о сделках с землей в Украине попадут в открытый доступ14:37
«Укрзализныця» сократит объемы пассажирских перевозок
22 августа правительственный комитет под председательством Степана Кубива, первого вице-премьера, рассмотрел проект финансового плана «Укрзализныци» на текущий год, где говорится также и о сокращении всех видов пассажирских перевозок. Как передает replyua.net со ссылкой на Наши гроши, о результате рассмотрения проекта пока не сообщается.
В пояснительной записке, на которую ссылается издание, говорится, что в 2017 году железнодорожным транспортом планируется перевезти 199,5 миллионов пассажиров. Это на 3,7 процентов меньше, чем цифра, упомянутая в отчетности за 2016 год. В проекте предусмотрено сокращение международных перевозок на 13,7 процентов, внутреннего сообщения – на 1.8 процентов, пригородного сообщения – на 6,9 процентов. Отмечается, что сокращение перевозок связано с тем, что пассажиры выбирают другие виды транспорта.
Однако, если перевозки сократятся, это не должно повлиять на уменьшение или увеличение тарифов на перевозку пассажиров внутри страны в этом году. Напомним, что ранее в УЗ пообещали, что до конца этого года стоимость билетов в Украине не повысится.
Теги: Донбасс, пассажиры, Укрзализниця
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- Пьяный мариупольчанин решил наказать маршрутку и водителя
- На железнодорожном вокзале Донецка установлен рекламно-политический рекорд
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- В Донецком СИЗО голосуют малограмотные "сидельцы" (ФОТО)
- Мэр возглавил партийную организацию
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців14:27
- Провокации в зоне АТО: под огнем Авдеевская промзона и подступы к двум населенным пунктам11:15
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"21:50
- В ОРЛО местные жители разоружили трех боевиков, - разведка 21:33
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- Долгострой на 2 млн от Евросоюза: в Краматорске не могут завершить ремонт жилья для переселенцев15:12
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса13:53
- В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились антироссийские надписи13:34
- Синоптики рассказали о холодных августовских днях и о бабьем лете в начале сентября17:45
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Украине на заметку: названа страна, которая не устояла перед "русским миром"17:15
- На вихід з речами: сотні росіян випровадили з турецьких готелів17:02
- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ16:45
- «Укрзализныця» сократит объемы пассажирских перевозок16:30
- Искусственный интеллект научили создавать одежду16:17
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- «Все чисто»: в НАПК проверили декларации Порошенко15:42
- ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ15:20
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Які хвороби лікують соковиті персики?07:48
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы07:28
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва