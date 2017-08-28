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В Украине объяснили желание главы МИД Германии снять санкции с России
Габриэль выступает за поэтапную отмену антироссийских санкций по мере выполнения Минских соглашений
Заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля относительно поэтапного снятия санкций с России в большей степени сделано ввиду грядущих немецких выборов, нежели направлено на изменение позиции Евросоюза. Об этом "Обозревателю" рассказал дипломат, глава правления ГО "Європейський Рух України" Вадим Трюхан.
По его словам, его высказывание не повлияет не позицию ЕС в отношении санкций против России.
"Во-первых, прогресса в "минском процессе" не наблюдается, поэтому заявление Габриэля диссонирует с реалиями. Во-вторых, слова министра направлены в первую очередь на внутреннего потребителя в контексте грядущих выборов", – отметил Трюхан.
Дипломат отметил, что такими заявлениями Габриэль пытается мобилизовать свой ядерный электорат, который выступает за нормализацию отношений с РФ
"Однако я не вижу предпосылок для изменения официальной позиции ЕС в ближайшее время. Решения на уровне ЕС будут приниматься уже в декабре. К тому времени в Германии будет новое правительство, пройдут выборы, будет относительно спокойный политический период. И на трезвую голову лидеры ЕС будут принимать решение о продлении санкций", – подытожил он.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Германия, санкции
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