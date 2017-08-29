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Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
Влиятельное американское издание The Wall Street Journal утверждает, что министр обороны США Джеймс Мэттис разработал план и принял решение о предоставлении Украине летального оружия. Однако позиция президента Дональда Трампа, за которым остается последнее слово, пока неизвестна. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на WSJ.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал газете, что пока в Овальном кабинете не было принято никаких решений касательно выделения официальному Киеву летального оружия. Более того, сам президент не обладает информацией по этому вопросу.
В Пентагоне также нет четкой определенности, однако есть сведения, что министр обороны США Джеймс Мэттис, который недавно был с визитом в Киеве, уже разработал план предоставления Вашингтоном летального оружия для Украины.
Среди вооружений могут быть противотанковые комплексы и другие виды оружия для противостояния российско-террористическим войскам. В свою очередь, "Радио Свобода" со ссылкой на журналистов, ранее работавших в Белом доме, отмечает, что главной причиной, по которой Обама не хотел выделять Украине летальное оружие, является потенциальная эскалация конфликта на Донбассе в качестве ответа России на действия США.
К слову, ранее первый посол США в Украине Роман Попадюк заявил, что летальное оружие позволит Киеву вести переговоры с Россией и террористами с позиции силы, что явно повысит качество дипломатических дискуссий.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, Дональд Трамп
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