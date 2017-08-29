- Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко19:06
- И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела18:42
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО17:49
- Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева17:01
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик16:38
- Опять пугают! Весь мир с них смеется, а они все пугают и пугают: в Совете Федерации РФ угрожают Украине ответными мерами, в случае официального объявления России "страной-агрессором"15:41
- Ващук: Куда девать миллионы "неправильных" украинцев, любящих Родину всем сердцем14:01
- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве13:21
- Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек12:42
Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко
Ранее Порошенко заявил о том, что "перед Украиной одна дорога – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО". Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. Об этом Юнкер сказал на конференции послов ЕС, передает "Европейская правда".
"На данный момент в мире 60 войн, и ни одной из них – в Европе, если не считать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС.
Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент ее нет ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.
Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина движется к обретению полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, НАТО, Порошенко
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
- Жириновский истерично требует «приращения земель» за счет Украины. ВИДЕО
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- В Украине могут подорожать автомобили из ЕС
- В центре Луганска молились против вступления в Евросоюз (ФОТО + ВИДЕО)
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко19:06
- И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела18:42
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО17:49
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева17:01
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик16:38
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину