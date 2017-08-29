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Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева

29.08.2017 17:01
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Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева

Официальный Киев сделал ставку на то, что у Москвы не хватит средств содержать аннексированный Крым и пылающий Донбасс. Украина может использовать опыт РФ по отношению к подконтрольной части Донбасса. Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин рассказал изданию “Свободная пресса” о том, как Петр Порошенко мирным путем может вернуть оккупированный Донбасс, передает “Диалог.UA”.

Эксперт уверен, что Киев сделает ставку на то, что Москве сейчас не под силу развивать Донбасс и Крым.

Киев может применить подобную политику по отношению к Донбассу – уже сейчас здесь восстанавливают объекты инфраструктуры, ведут ремонты, привозят новое оборудование и т. п.

Конечный результат будет зависеть от решительности Киева и финансирования. Если уровень жизни на подконтрольной Киеву территории возрастет, то жители ОРДЛО начнут задавать вопросы, нужна ли им подобная независимость. Это станет решающим фактором краха "Л/ДНР".



Теги: Донбасс, Путин, ремонт, финансирование, оборудование, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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