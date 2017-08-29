- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве13:21
- Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек12:42
- Правительству Гройсмана пообещали перезагрузку, а Нацбанку - нового главу в октябре11:42
- Поезд Бердянск-Киев снес «Лексус» на переезде09:33
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal08:12
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения07:36
- Губернатор рассказал о рейдерском захвате херсонской мореходки22:27
- Вперше з часів Незалежності: українські області б’ють урожайний рекорд21:45
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы21:04
- Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»20:02
Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве
В начале 2017 года цены на курятину в Украине были немного ниже, чем в странах Восточной Европы. Но с началом лета ее цена в супермаркетах сравнялась с ценам Польши, Венгрии, Литвы и других стран, сообщает kp.ua/economics.
- Правительство за последний год все сделало для усиления роли крупного бизнеса, снимая все существующие барьеры на потребительском рынке. За первую половину 2017 государство выплатило птицеводам более 50% всех дотаций для сельхозпроизводителей. Так, крупнейший производитель курятины получил более 40% всех выплаченных дотаций. И это не было неожиданностью, потому что такой сценарий закладывался в бюджете 2017 года.
А что с ценой на курятину? Она постоянно росла в течение лета, и сейчас килограмм филе стоит практически как килограмм свинины, - отметил генеральный директор Украинской ассоциации торговый сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, цена филе в украинских гипермаркетах достигает 103,1 грн. за килограмм. В то же время в Эстонии его можно купить по 94,6 грн., в Польше - за 96,5 грн., то есть дешевле, чем в Украине. В Румынии филе обойдется в 108,3 грн., в Венгрии - 115,1 грн.
На грудку же в Украине цены наиболее низкие - 74,8 грн. (в Литве - 80 грн., В Румынии - 107,1 грн., в Эстонии - 115,3 грн., в Польше - 158,7 грн.). А крылышки и куриная тушка дешевле всего в Польше - 48,2 грн. и 41,4 грн. за килограмм соответственно.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, цена, Венгрия, Литва, мясо
- Проигрыш "Газпрома" Литве поможет Украине?
- Киев отказался от европейского газа
- Озвучены средние ставки аренды квартир в Украине
- Украина охраняет "чистое небо" над Евро-2012 в специальном режиме
- Украинцев ожидает повышение цен на скоропортящиеся продукты
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Главное, что не "бандеровец": террористическая "ЛНР" приютила у себя российского фельдшера, изнасиловавшего 10-летнего мальчика10:29
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
- Названы имена убитых "депутатов" "ЛНР"08:47
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве13:21
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек12:42
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Правительству Гройсмана пообещали перезагрузку, а Нацбанку - нового главу в октябре11:42
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- У Марка Цукерберга родился второй ребенок11:00
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму10:40
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину