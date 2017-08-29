Опять пугают! Весь мир с них смеется, а они все пугают и пугают: в Совете Федерации РФ угрожают Украине ответными мерами, в случае официального объявления России "страной-агрессором"

29.08.2017 15:41

Намерение украинских властей официально придать России статус агрессора спровоцирует дальнейшее ухудшение отношений между странами. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает "Диалог.UA".

По его словам, это очередная попытка со стороны Украины столкнуть лбами Россию и Западный мир, используя проблемы на юго-востоке страны. Кроме того, политик посмел отметить, что Москва не является зачинщицей или даже стороной конфликта на Донбассе.

"Мы не участники конфликта на Украине, и доказывать это уже надоело. Украина опять пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую", - завопил сенатор. Также Джабаров добавил, что в случае принятия решения о признании РФ "страной-агрессором", российские власти намерены будут отреагировать на это ответными мерами. Однако, какими именно, политик не объяснил.