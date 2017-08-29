Правительству Гройсмана пообещали перезагрузку, а Нацбанку - нового главу в октябре

29.08.2017 11:42

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко анонсировала «перезагрузку» правительства Владимира Гройсмана. По ее словам в эфире 5 канала, это произойдет с приходом в правительство новых министров.

«Буквально несколько дней назад у нас было предварительное совещание. О нем попросил премьер-министр. Мы обсуждали первые показатели, которые будут заложены в 2018 году… Речь не шла о каких-то недоразумениях, речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров с критикой, замечаниями и перспективой работы», — сообщила Луценко.

Она также озвучила сроки внесения в Раду предложений президента Украины по главе НБУ — это произойдет до конца сентября.

«Эта кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца», — уточнила Луценко.

Источник Факты