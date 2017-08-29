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"С 29 августа 2014-года "слово русского офицера" - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги", - Арестович жестко "размазал" путинские войска, вспоминая об Иловайской трагедии
Во вторник, 29 августа, украинцы отмечают третью годовщину Иловайской трагедии, в ходе которой от рук российского оккупанта головы сложили 366 украинских воинов. По этому поводу с очень жестким заявлением выступил известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, сообщает dialog.ua.
Напомним, Иловайская трагедия случилась в конце августа 2014 года. Большое количество бойцов украинских добровольческих батальонов, освобождавших город от боевиков, попали в окружение регулярных российских войск. Последние обещали дать украинцам безопасные коридоры для выхода из "котла", но слово подло не сдержали. Россияне цинично расстреливали тех, кто покидал окружение.
Примечательно, что вместе с ними из "котла" выходили и пленные российские военнослужащие, однако это не помешало российским войскам наносить удары. По официальным данным, в результате этой операции ВС РФ погибли 366 украинских военнослужащих, еще более 400 получили ранения. Комментируя эти трагические события, Арестович призвал поступать с российскими войсками так же, как и они.
"Своим поведением в Украине российские военные вывели себя за пределы общемировых понятий о воинской чести и подлежат обращению, как с бешеными крысами.
Военнослужащий любого другого государства, отказавшийся применять к ним законы военного благородства, с указанной даты, моральной ответственности не несет", - заявил эксперт.
Примечательно, что ранее со схожим заявлением выступил и депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он подчеркнул, что Иловайск не был поражением Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Иловайск, АТО, ВСУ, Тымчук
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