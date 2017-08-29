- И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела18:42
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО17:49
- Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева17:01
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик16:38
- Опять пугают! Весь мир с них смеется, а они все пугают и пугают: в Совете Федерации РФ угрожают Украине ответными мерами, в случае официального объявления России "страной-агрессором"15:41
- Ващук: Куда девать миллионы "неправильных" украинцев, любящих Родину всем сердцем14:01
- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве13:21
- Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек12:42
- Правительству Гройсмана пообещали перезагрузку, а Нацбанку - нового главу в октябре11:42
Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
Жириновский заявил, что Путин допустил стратегический просчет в 2014 году, сразу не аннексировав всю территорию Украины. Одиозный лидер российской так называемой "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин совершил три главные ошибки, одной из которых стал отказ присоединить к России всю Украину. Это Жириновский подчеркнул в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, передает Dialog.UA.
По мнению главного политического клоуна России, Путину "нужно было брать всю Украину", а не ограничиваться "присоединением Крыма".
Жириновский добавил, что придерживался этой позиции еще в 1991 году, когда развалился СССР. Правда, скандалист забыл отметить, что Путин после захвата Крыма совершал попытки "отжать" и другие украинские области, но ввязался в кровопролитный конфликт на Донбассе, который не завершен до сих пор. Известно также, что весной 2014 года Жириновский подарил бронированный автомобиль первому "главе ЛНР" Валерию Болотову. Этот подарок Вольфовича луганские сепаратисты вскоре "благополучно" разбили.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, ЛДПР, Жириновский
- Донбасс может стать имением какого-нибудь выходца из КГБ, если его не освободить - Портников
- "С Крымом полная лажа в юридическом плане", - в РФ начали просчитывать действия Путина по возврату Крыма
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине
- Путин упразднил Крымский федеральный округ
- Чубаров жалеет, что в Минске затронули Донбасс, но умолчали о Крыме: "Будем возвращать"
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела18:42
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО17:49
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева17:01
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик16:38
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- Украина определилась с фильмом-претендентом на "Оскар-2018" (ВИДЕО)15:50
- Опять пугают! Весь мир с них смеется, а они все пугают и пугают: в Совете Федерации РФ угрожают Украине ответными мерами, в случае официального объявления России "страной-агрессором"15:41
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину