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Ващук: Куда девать миллионы "неправильных" украинцев, любящих Родину всем сердцем
Бывший футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук написал в Фейсбуке пост, ответив всем, кто его раскритиковал за цвет футболки с вышивкой. Орнамент сделан на красном полотне белыми нитками. Приводим текст так, как его написал автор, передает kp.ua/sport.
Опубликовал фото в вышиванке, к дню Независимости. И сразу же понеслось – а цвета-то спартаковские, а вышиванка-то не того цвета… Кто по-дружески подколол, а кто и всерьез озаботился.
Вот так и в стране.
Если ты "правильный" патриот, "справжній", то вышиванка у тебя того цвета, сине-желтая. И в России ты ни разу не был. И говоришь на чистом украинском, без суржиков там всяких. И даже знаешь что там на Большом государственном гербе изображено, и где у козака спыс или что там. На Майдане был, Героев Небесной сотни по именам знаешь. Отечественного производителя поддерживаешь и в машине слушаешь исключительно музыку украинских исполнителей. Патриот, вообщем, не Ващук какой-то.
А я вот о чем подумал.
Дело ведь не в том, играл я в " Спартаке" в свое время, или не играл.
Вопрос – куда девать миллионы "неправильных" ? Любящих свою Родину всем сердцем. Свою Украину.
Не носящих вышиванок, сепаров и "совков", да и просто абсолютно равнодушных к политике, но мечтающих жить хорошо?
Куда девать тысячи "неправильных" русскоязычных украинцев, прошедших АТО? Жизнь за Украину положивших? Добровольно пришедших в военкомат после Крыма.
Куда - люстрированных и обиженных, отодвинутых от кормушки, бывших налоговиков, чиновников, ментов и тд?
Куда девать миллионы пенсионеров, мечтающих жить в Украинской СРСР? "Чемодан, вокзал, Россия"? Ничего, что это наши же родители?
И да, я никого не удивлю, если скажу, что в Донецкой и Луганской областях есть люди, болезненно воспринимающие слова "Майдан, Америка, Порошенко"? Считающих, что их предало и обидело родное государство.
Это и их страна, их земля, их Украина. И ваша.
И они ее любят. Да, по-своему, но любят. Потому что другой Родины у них нет и не будет.
Вы хотите мне сказать, что любовь к Родине зависит от цвета вышиванки?
Ерунда. Она либо есть, либо нет.
Для меня лично – фермер, строящий поле и ремонтирующий школу для детей в своем селе , гораздо больший патриот, чем те, кто вещает с трибун про поддержку отечественного производителя и развитие системы образования. И пусть он разговаривает не на чистом украинском, а на матерном русском, и вышиванку в глаза не видел, но для Украины делает то, что может и умеет.
Врач, работающий на скорой за копейки – патриот. Потому что не уезжает в Европу в поисках лучшей жизни, а спасает людей сутками напролет. Не спрашивая их о политических убеждениях и предпочтениях при этом.
И футболист, одевший футболку сборной, должен играть прежде всего. И неважно, поет он гимн про себя или вслух, если он на поле костьми ложится – то он патриот своей страны.
Кстати, для тех, кто думает, что футболистам за игры в сборной платят сумасшедшие деньги – это неправда. В клубах – да, в сборных - нет. Хотя шанс травмироваться в играх за сборную – такой же, как и в других играх. И, поверьте, я не знаю ни одного игрока сборной Украины, который не был бы рад защищать честь нашей страны.
И я скажу так.
Люблю Украину, как умею. Всем сердцем люблю.
Как и миллионы других, "неправильных" украинцев.
И друзей не делю на "сепаров" и "патриотов". Ведь все хотят одного - жить в нормальной стране. В Украине.
И чтобы дети были счастливы. И родители здоровы. И чтобы была возможность зарабатывать.
И чтобы никто тебе не указывал – как думать, где жить и что говорить.
Чтобы патриотизмом не прикрывали бизнес-решения и просто желание что-то украсть.
Главное, все ж все понимают. И молчат. Группа "молчуны".
А пора начинать говорить. И делать. Работать. Потому что иначе - не будет у нас своей страны. Никогда.
P.S . Украинским, вдруг чего, владею. Слова гимна знаю наизусть. За сборную Украины играл пятнадцать лет. Большой герб Украины пока существует только в проекте, у козака там золотой мушкет и сабля. Другой вышиванки не нашел, фото есть только в красной. С удовольствием приму в дар вышиванку традиционного "динамовского" цвета.
Теги: Украина, Донбасс, украинцы, футболисты, сепаратисты, вышиванка, родина, патриоты
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