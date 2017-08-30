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ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle
Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии. Об этом говорится в статье, опубликованной накануне немецким изданием Deutsche Welle, сообщает economics-prorok.
Итоги расследования Главной военной прокуратурой Украины причин гибели украинских военных в августе 2014 года во время их выхода из Иловайска неприемлемы. Об этом 17 августа в Киеве заявили участники этой военной операции, родственники погибших и правозащитники.
Впервые за три года Главная военная прокуратура Украины 14 августа опубликовала сообщение о причинах гибели сотен украинских военных в Иловайске в августе 2014 года. Главным виновником трагедии названы вооруженные силы России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором). «29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба вооруженных сил РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками», — говорится в сообщении прокуратуры.
По подсчетам следователей, 366 украинских воинов были убиты, 429 — ранены, 300 — попали в плен. Следователи также установили «отдельные ошибки руководства антитеррористической операции (АТО) при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий — гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники».
Согласно сообщению военной прокуратуры, российские войска превосходили украинские и численностью, и вооружением: «Соотношение личного состава составляло 1 к 18, танков — 1 к 11, бронетехники — 1 к 16, артиллерия — 1 к 15, «Град»- 1 к 24″. Эти цифры вызвали удивление у адвокатов, защищающих интересы военных, выживших в «Иловайском котле». «Если верить данным прокуратуры, — отметил член правления правозащитной группы «СИЧ» Виталий Погосян, — количество российских военных в Иловайске достигало 36 000 человек, хотя в том же сообщении говорится лишь о 3,5 тысячах российских солдат».
Участник боевых действий в Иловайске Александр Дейнега заявил, что украинское командование виновно в гибели своих солдат наравне с российской стороной. Ведь захваченные в плен российские солдаты сообщили, что они два дня ждали выхода украинцев именно тем маршрутом, на котором произошел их расстрел из тяжелого вооружения.
«То есть, у них было время и возможность «незаметно» зайти на десятки километров вглубь украинской территории, окопаться и еще несколько дней ждать, пока нас выведут на расстрел. Однако бездействие наших командиров и Генерального штаба прокуратура не рассматривает», — сказал Дейнега.
Просчеты командования
Как разведчик, который одним из первых вошел в Иловайск, другой участник боевых действий в составе добровольческого батальона «Донбасс» Игорь Байрак убежден, что украинские военные могли не только избежать расстрела, но и держать оборону на занятых ими позициях в Иловайске «так же долго, как в Донецком аэропорту». Однако они получили приказ выходить из города по «зеленому коридору» под гарантии безопасности от российских офицеров.
Байрак отметил, что согласно полученным приказам, украинцы выстроились для выхода из окружения в две колонны, двигавшиеся разными маршрутами. Одна — в основном из служащих вооруженных сил. Другая — исключительно из добровольческих батальонов с легким стрелковым оружием и без какого-либо боевого прикрытия. Это наводит на мысль о запланированном заранее уничтожении добровольцев, не исключил разведчик.
Юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алина Павлюк призвала власти провести эффективное расследование Иловайских событий. «Поскольку к Иловайской операции были привлечены подразделения как Нацгвардии, так и МВД, и армии — это расследование должно проводиться комплексно и независимо от каждой из этих структур», — сказала она. По ее мнению, прокуратуре следует взять показания у всех участников этой операции, чтобы иметь полную картину событий.
Прецедент Назарова
Адвокаты и правозащитники пообещали, что они организуют массовую подачу потерпевшими заявлений в прокуратуру об уголовных правонарушениях командования. Они не исключили, что в последнее время в Украине победила презумпция невиновности генералов, о которой заговорили после осуждения в марте этого года за служебную халатность генерала Виктора Назарова, виновного в том, что пророссийские сепаратисты сбили в июле 2014 года в Луганске украинский военно-транспортный самолет Ил-76.
Экс-начальник Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-полковник Анатолий Лопата в интервью DW заявил, что он категорически против привлечения к ответственности высшего командования. «Обвинять конкретного генерала — это же позор! Его можно обвинить в чем угодно, но не в том, что он выполняет приказы и защищает государство», — сказал Лопата.
Руководитель киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключил, что высшее руководство Украины намеренно прикрывает ошибки командования. Он напомнил, что первым заявил о том, что судить генералов нельзя, президент Украины Петр Порошенко. «Никто из высшего руководства не хочет, чтобы какой-либо генерал дал показания, что ему поступали указания «сверху», — сказал эксперт. В то же время офицеров среднего и низшего звена без проблем привлекают к ответственности и судят, напомнил Мусиенко.
***
Напомню, нардеп Семен Семенченко на прошлой неделе также с большим возмущением прокомментировал отчет Генпрокуратуры об окончании расследования дела по Иловайску. «Я, как участник событий, заявляю о том, что ПРОКУРАТУРА ВРЕТ! Я не буду участвовать в их «игрищах» и не буду знакомиться с делом в «закрытом режиме». Такую возможность предоставили ТОЛЬКО народным депутатам Украины. Не буду по двум причинам. Первая — я буду знакомиться с делом наровне со всеми пострадавшими, только вместе с родственниками живых и погибших, ребятами, которые прошли через Иловайск. Закрытие дела для «обычных граждан Украины» — преступление», — написал тогда он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Иловайск, МВД, прокуратура, АТО, ВСУ
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