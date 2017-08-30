Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Иностранец завез в Харьков малярию

30.08.2017 09:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Иностранец завез в Харьков малярию

Заболевание обнаружили у гостя из Гвинеи. В Харькове зарегистрировали малярию у иностранного гражданина, прибывшего из Канакри в Республике Гвинея. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Мужчина сам обратился к украинским медикам с жалобами на недомогание 25 августа.

"В очаге, по месту жительства больного, проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий", – подчеркнули специалисты.

В свою очередь медики напоминают, что малярия входит в группу заболеваний, которые трудно поддаются лечению.



Теги: Донбасс, Харьков, лечение, иностранец, Минздрав, малярия, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх