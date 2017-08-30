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Оккупантов в Крыму косит странный недуг: в аннексированном Симферополе сразу три высокопоставленных "чиновника", включая "мэра", спешно подали в отставку
В аннексированном Россией Крыму наметился очередной "чиновникопад". В Симферополе "по состоянию здоровья" своих должностей лишились сразу 3 видных оккупанта. Об этом сообщил крымский главарь Сергей Аксенов, передает "Диалог.ua".
Заявления об увольнении по собственному желанию написали "мэр" оккупированного города Геннадий Бахарев и два его заместителя - некие Александр Овдиенко и Юрий Тур. На кресло "мэра" Симферополя Аксенов посадил даму - Галину Александрову.
Примечательно, что за несколько дней до этого после разговора по душам с Аксеновым "по собственному желанию" своих должностей лишились также "главы администраций" троих районов Крыма и "мэр" Феодосии.
Сшибая с должностей чиновников, Аксенов, по всей видимости, пытается оправдаться перед жителями и Москвой за свое провальное руководство аннексированным полуостровом.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, Симферополь, отставка, оккупанты
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