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Под аркой Керченского моста оккупантов прошло первое судно. ВИДЕО
30.08.2017 12:35
Российский сухогруз "Святитель Алексий" первым проплыл под железнодорожной аркой. В Керченском проливе под железнодорожной аркой российской моста в аннексированный Крым впервые прошло судно, сообщает segodnya.ua.
Так, российский сухогруз "Святитель Алексий", следовавший из Азовского в Черное море, первым прошел под недавно возведенной аркой Керченского моста.
Данное событие даже освещали российские СМИ, которые находились на палубе корабля в момент прохождения под аркой.
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, арка, оккупанты
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