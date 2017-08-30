Под аркой Керченского моста оккупантов прошло первое судно. ВИДЕО

30.08.2017 12:35

Российский сухогруз "Святитель Алексий" первым проплыл под железнодорожной аркой. В Керченском проливе под железнодорожной аркой российской моста в аннексированный Крым впервые прошло судно, сообщает segodnya.ua.

Так, российский сухогруз "Святитель Алексий", следовавший из Азовского в Черное море, первым прошел под недавно возведенной аркой Керченского моста.

Данное событие даже освещали российские СМИ, которые находились на палубе корабля в момент прохождения под аркой.