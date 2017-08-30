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Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
30.08.2017 15:44
На данный момент в Украине есть сразу шесть политиков, которые реально могут претендовать на пост президента Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил известный журналист Дмитрий Гордон, сообщает dialog.ua.
Он отметил, что на сегодняшний день в стране три самых влиятельных политика - Порошенко, Гройсман и Аваков. Однако Яценюк и Тимошенко готовы образовать союз с каждым из них и полностью разрушить нынешнюю конфигурацию власти в стране.
Более того, президентские амбиции в Украине имеют до 10 человек первой величины - 8 из них реально видят себя на посту главы государства. Гордон заявил, что президентские амбиции охватили Авакова, Гройсмана, Тимошенко, Ляшко, Луценко, Турчинов, Надежду Савченко и самого Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Порошенко, Тимошенко
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