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Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО

30.08.2017 19:59
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Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО

Президент самопровозглашенной "Приднестровской республики" Вадим Красносельский сделал заявление о том, что в случае объявления войны со стороны Молдовы сепаратисты готовы объявить мобилизацию и призвать в свою армию несколько десятков тысяч добровольцев, сообщает dialog.ua.

Видео соответствующего заявления было опубликовано в Интернете. СМИ отметили, что риторика напоминает ту, что звучала со стороны террористов "Л/ДНР" в 2014 году. Лидер сепаратистов Молдовы заявил, что располагает короткой и удобной логистикой мобилизации, чтобы быстро призвать в ряды местной армии несколько десятков тысяч человек.

Более того, Красносельский прямо заявил, что в случае боевых действий местные сепаратисты будут поддержаны Москвой.

 



Теги: Донбасс, Путин, Молдова, Кишинев, Приднестровье, ополченцы, ДНР, ЛНР, Новороссия
 
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