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Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер раскрыл детали переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые прошли 21 августа и были посвящены разрешению войны на Донбассе, сообщает apostrophe.ua.
В интервью DW Волкер отметил, что встреча с Сурковым действительно была конструктивной, как об этом заявлял его российский коллега. Также он назвал беседу очень откровенной и прямой, но были и такие вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.
"Во-первых, мы согласились, что статус-кво является невыгодным для всех сторон. Он невыгодный для России, для Украины, для населения Донбасса. И наиболее вероятным является то, что ситуация будет ухудшаться", - отметил Волкер, добавив, что в переговорах необходимо срочное продвижение.
"Во-вторых, нам нужен свежий подход к вопросу безопасности", - отметил дипломат.
В этом контексте Волкер отметил, что Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины.
"Но, откровенно говоря, единственной территорией, где русскоязычные люди страдают, является территория, которая находится под контролем российских войск. Поэтому если существует иной способ обеспечить безопасность людей без присутствия российских войск, то это, наверное, было бы лучше для всех", - отметил он, добавив, что также обсуждались сценарии безопасности и политический процесс.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, переговоры, Сурков
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