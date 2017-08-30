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Украина отреагировала на награждения Путина титулом "почетный гражданин" Венгрии
Посол Украины написала по этому поводу письмо в Дебреценский университет, который решает вопросы о присвоении этой символической награды. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп отреагировала на присвоение титула Civis Honoris Causa (почетный гражданин) от Дебреценского университета российскому президенту Владимиру Путину Об этом сообщил венгерский портал hvg.hu.
Непоп написало письмо на имя председателя университетского Комитета докторской и студенческого состава по фамилии Кьорьошпарти, в котором перечислила все, что Россия сделала в Украине за последние три года. Именно этот комитет и принимает решение о присвоении титула кандидатам. В заявлении вуза сказано, что награду Путину вручили "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш"". На эту модернизация Венгрия рассчитывает получить кредит в 12,5 миллиардов долларов от России.
Если Путин явится на присвоение титула, то он посетит и парламент Венгрии в Будапеште. По традиции там присваивают титул Civis Honoris Causa.
Полный текст письма: "А вы верите?"
- Civis Honoris Causa - награда, присвоенная, согласно информации СМИ, президенту России Владимиру Путину решением 90% членов Сената Дебреценского университета. В университете, являющимся флагманом венгерского высшего образования, стены которого украшены изображениями исторических деятелей, которые внесли свой вклад в укрепление международного престижа Венгрии. Я изучала венгерский язык также в этом знаменитом университете и именно здесь полюбила эту страну. В качестве посла я осуществила свою первую поездку за пределы Будапешта именно в Дебрецен, где имела возможность выступить с лекцией перед студентами и преподавателями Дебреценского университета. Я увидела и почувствовала поддержку Украины, понимание того, что эта борьба ведется не только по Украине, но и за всю Европу.
Поэтому еще более шокирующей стала для меня новость о награждении российского президента. Еще несколько лет назад большинство людей не обратила бы на это внимание, однако после 2014 года имя Владимира Путина является синонимом нарушения международного права, в том числе Будапештского меморандума, незаконной временной аннексии Крыма и ведения против соседней дружественной державы, Украины, гибридной войны, которая сегодня лишила жизни более 10 000 наших соотечественников.
С заявлений члена Сената университета, председателя Комитета докторской и студенческого состава П.Кьорьошпарти выяснилось, что он согласен с оккупацией Крыма и несогласен с поддержкой украинского правительства, мол следует поехать в Закарпатье, чтобы увидеть, какова реальность. По его мнению, Путин не признан военным преступником, а страны иногда меняют свои границы с помощью войны, более того, Россия не сделала ничего, кроме того, что просто вернула себе территорию, которая всегда ей принадлежала.
Я не хочу углубляться в историческую спор относительно того, когда чьим был Крым или любая другая территория, ведь суть не в этом. Для меня стало шоком и поводом для грусти то, что член Сената такого выдающегося учебного заведения в XXI веке согласен с нарушением международного права и пересмотром границ и с тем, что одно государство может безнаказанно нападать на своих соседей, убивать ее граждан и аннексировать ее территории. Я верю, что ни Комитет, ни другие члены Сената не согласны с такой позицией.
В венгерских СМИ можно узнать о том, что артиллерийский огонь с российского оружия ежедневно попадает по домам мирных людей, а миллионы украинский уже стали внутренними беженцами. Почти ежедневно украинские военные, среди которых и представители венгерской национальности, отдают жизнь ради того, чтобы гибридная война не распространилась дальше и ради защиты европейских ценностей и европейской перспективы нашего государства. Венгры почувствовали это в 1956 году, когда также российские танки затоптали пробуждения венгерской демократии. Демократические страны мира единодушно осуждают Россию и ее лидеров, о чем свидетельствуют международные санкции, введенные против России и ее политической и экономической элиты.
П.Кьорьошпарти не нужно ждать возможность, уже завтра он может осуществить поездку в Закарпатье, чтобы отдать дань на могилах воинов венгерского происхождения, отдавших свои жизни и за него, чтобы в Европе господствовали не зеленые человечки Путина, а право и демократия. И такие могилы есть не только в Закарпатье. Они покрывают всю Украину. Тысячи матерей, жен и детей оплакивают наших павших героев.
Помня о павших соотечественников, которые защищали нас, и тех, кто продолжает бороться против российской агрессии, я и дальше верю, что поддержка, которую я чувствовала со стороны студентов и преподавателей, с которыми встречалась в Дебрецене, демократический дух университета, который я помню со студенческих времен, стремление к свободе, которое всегда было присуще венграм, является сильнее, чем временный экономический интерес. Я верю, что этот титул будет отозван, а поддержка нарушение международного права получит достойную оценку.
Я верю в то, что справедливость, свобода, международное право победят и мы совместно достигнем этой цели. Я верю. А вы верите?".
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Теги: Украина, Донбасс, Путин, Венгрия, награда
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