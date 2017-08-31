Donbass Open Cup 2017 – главный хоккейный предсезонный турнир Украины

31.08.2017 21:15

С 1 по 3 сентября в Дружковке состоится предсезонный турнир Donbass Open Cup-2017.



Его участниками в этом году станут четыре клуба: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Динамо" (Харьков), ХК "Кременчук" (Кременчуг) и хозяева турнира ХК "Донбасс" (Донецк).

Расписание турнира



1 сентября

17:00 "Кременчук" – "Белый Барс"

19:45 Торжественное открытие Donbass Open Cup 2017

20:00 "Донбасс" – "Динамо"



2 сентября

13:00 "Динамо" – "Кременчук"

16:00 "Белый Барс" – "Донбасс"



3 сентября

13:00 "Динамо" – "Белый Барс"

18:00 "Донбасс" – "Кременчук"



Трансляцию матчей в прямом эфире смотрите на телеканале XSPORT и страницах спортивного портала XSPORT.ua.

Одна из этих команд по итогам турнира поднимет главный трофей соревнований.

Кубок Donbass Open Cup был изготовлен Классическим ювелирным домом "Лобортас" в 2011 году. При изготовлении было использовано серебро 925-й пробы, латунь и бразильский орех в основании трофея. Были применены такие ювелирные техники как: позолота, серебрение и родировка. Общий вес кубка составляет 22,5 кг.



На основании Donbass Open Cup закреплены 20 табличек для гравирования названий команд-победительниц в каждом сезоне. Напомним, что ранее этот трофей доставался питерскому СКА, череповецкой "Северстали" и трижды ХК "Донбасс".

С 1 по 3 сентября на Ледовой арене "Альтаир" будет написана очередная страница в истории традиционного предсезонного трофея Donbass Open Cup. Приглашаем всех любителей самой динамичной командной игры на большой хоккей в Дружковку!