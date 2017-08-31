ОБСЕ рассказали о захвате украинского города Ахметовым

31.08.2017 15:40

Руль во власти одного человека — Рината Ахметова

Олигарх Ринат Ахметов фактически «захватил» Запорожье и управляет им.

Об этом на сессии, на которой присутствовали наблюдатели СММ ОБСЕ, заявил депутат горсовета Александр Константинов.

«Город Запорожье сегодня — это как один большой завод, а руль его во власти одного человека — Рината Ахметова. Это — человек, который сдал Донбасс захватчикам, а теперь взялся за Запорожье», — заявил депутат.

По словам Константинова, олигарх управляет городом через директоров коммунальных учреждений, глав департаментов горсовета, замов и мэра Запорожья Владимира Буряка.

«Все эти люди бывшие работники комбината «Запорожсталь» и других компаний, принадлежащих господину Ахметову», — добавил депутат, отметив, что в горсовете из 64 человек 35 представляют «Оппозиционный блок», а ранее были под флагами Партии регионов.

Константинов в качестве примера упомянул то, что «оппоблоковцы» без конкурсов распределили 200 млн грн.

Напомним, по подсчетам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, с мая 2016 года генерирующие компании дополнительно получили от введения формулы Роттердам+ более 15 млрд грн. Примерно 80% этой суммы получила компания ДТЭК Рината Ахметова. Остальное досталось компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.

Источник: http://from-ua.com



