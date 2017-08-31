Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ОБСЕ рассказали о захвате украинского города Ахметовым

31.08.2017 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБСЕ рассказали о захвате украинского города Ахметовым

Руль во власти одного человека — Рината Ахметова

Олигарх Ринат Ахметов фактически «захватил» Запорожье и управляет им.

Об этом на сессии, на которой присутствовали наблюдатели СММ ОБСЕ, заявил депутат горсовета Александр Константинов.

«Город Запорожье сегодня — это как один большой завод, а руль его во власти одного человека — Рината Ахметова. Это — человек, который сдал Донбасс захватчикам, а теперь взялся за Запорожье», — заявил депутат.

По словам Константинова, олигарх управляет городом через директоров коммунальных учреждений, глав департаментов горсовета, замов и мэра Запорожья Владимира Буряка.

«Все эти люди бывшие работники комбината «Запорожсталь» и других компаний, принадлежащих господину Ахметову», — добавил депутат, отметив, что в горсовете из 64 человек 35 представляют «Оппозиционный блок», а ранее были под флагами Партии регионов.

Константинов в качестве примера упомянул то, что «оппоблоковцы» без конкурсов распределили 200 млн грн.

Напомним, по подсчетам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, с мая 2016 года генерирующие компании дополнительно получили от введения формулы Роттердам+ более 15 млрд грн. Примерно 80% этой суммы получила компания ДТЭК Рината Ахметова. Остальное досталось компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.

 

Источник: http://from-ua.com 




Теги: Донбасс, Ахметов , ОБСЕ, захват
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх