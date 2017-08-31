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ОБСЕ рассказали о захвате украинского города Ахметовым
Руль во власти одного человека — Рината Ахметова
Олигарх Ринат Ахметов фактически «захватил» Запорожье и управляет им.
Об этом на сессии, на которой присутствовали наблюдатели СММ ОБСЕ, заявил депутат горсовета Александр Константинов.
«Город Запорожье сегодня — это как один большой завод, а руль его во власти одного человека — Рината Ахметова. Это — человек, который сдал Донбасс захватчикам, а теперь взялся за Запорожье», — заявил депутат.
По словам Константинова, олигарх управляет городом через директоров коммунальных учреждений, глав департаментов горсовета, замов и мэра Запорожья Владимира Буряка.
«Все эти люди бывшие работники комбината «Запорожсталь» и других компаний, принадлежащих господину Ахметову», — добавил депутат, отметив, что в горсовете из 64 человек 35 представляют «Оппозиционный блок», а ранее были под флагами Партии регионов.
Константинов в качестве примера упомянул то, что «оппоблоковцы» без конкурсов распределили 200 млн грн.
Напомним, по подсчетам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, с мая 2016 года генерирующие компании дополнительно получили от введения формулы Роттердам+ более 15 млрд грн. Примерно 80% этой суммы получила компания ДТЭК Рината Ахметова. Остальное досталось компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ахметов , ОБСЕ, захват
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