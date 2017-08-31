Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз

31.08.2017 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз

Как сообщает replyua.net, сегодня Кабмин изменил порядок начисления денежного довольствия военнослужащим. До сих пор основу денежного содержания составляли оклады по воинскому званию и должности. Выплаты военным состояли из мизерных окладов, которые составляли лишь 10-15% всей суммы обеспечения, и 17 видов надбавок, а военные пенсии начислялись именно с учетом оклада. Поэтому такая система приводила к тому, что военнослужащие получали крайне низкие пенсии. 

Сейчас эта система в процессе изменения. Размеры должностных окладов военнослужащих будут повышены с учетом действующей минимальной заработной платы и введены специальные тарифные коэффициенты. Следующим шагом станет повышение военных пенсий. Соответствующий законопроект правительство обещает подать в парламент после принятия пенсионной реформы.

Правда, если постараться, то и в таком решение Кабмина можно найти «зраду» - Анатолий Гриценко сравнил надбавки прокуроров и офицеров, правда забыл сказать, какие надбавки и оклады были у офицеров, когда он был министром обороны в 2005-2009 годах. 



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, зарплата, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх