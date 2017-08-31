Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз

31.08.2017 10:40

Как сообщает replyua.net, сегодня Кабмин изменил порядок начисления денежного довольствия военнослужащим. До сих пор основу денежного содержания составляли оклады по воинскому званию и должности. Выплаты военным состояли из мизерных окладов, которые составляли лишь 10-15% всей суммы обеспечения, и 17 видов надбавок, а военные пенсии начислялись именно с учетом оклада. Поэтому такая система приводила к тому, что военнослужащие получали крайне низкие пенсии.



Сейчас эта система в процессе изменения. Размеры должностных окладов военнослужащих будут повышены с учетом действующей минимальной заработной платы и введены специальные тарифные коэффициенты. Следующим шагом станет повышение военных пенсий. Соответствующий законопроект правительство обещает подать в парламент после принятия пенсионной реформы.



Правда, если постараться, то и в таком решение Кабмина можно найти «зраду» - Анатолий Гриценко сравнил надбавки прокуроров и офицеров, правда забыл сказать, какие надбавки и оклады были у офицеров, когда он был министром обороны в 2005-2009 годах.