Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

31.08.2017 07:30

Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом, сообщает пресс-служба президента..

Петр Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Президент Украины также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа.

Американские конгрессмены поздравили с ожидаемым вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава государства выразил солидарность с американским народом в связи с негативными последствиями урагана "Харви", который обрушился на штат Техас.

Источник: http://www.segodnya.ua



