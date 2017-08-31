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Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу

31.08.2017 18:10
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Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів надати гуманітарну допомогу Грузії. Про це йдеться в указі Президента №255 від 30 серпня, передають Українські Новини.

"З метою сприяння в подоланні надзвичайної ситуації в Грузії у результаті масштабної пожежі... постановляю надати гуманітарну допомогу Грузії. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити надання гуманітарної допомоги Грузії", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Порошенко доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій скерувати український пожежний літак Ан-32П для надання допомоги в гасінні лісових пожеж у Грузії.

30 серпня літак ДСНС Ан-32П здійснив 2 вильоти для гасіння лісових пожеж в Грузії.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия
 
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