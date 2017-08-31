- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса08:28
- Влад Яма поделился подробностями личной жизни07:58
- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны07:05
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle21:22
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО19:59
- Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году19:35
Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса
В настоящее время имеет место торг между Россией и США об условиях и сроках вывода российских войск с оккупированных территорий востока Украины.
Такое мнение "Обозревателю" высказал военный аналитик Алексей Арестович.
"Путин начал торговаться за правила ухода с Донбасса и о сроках", - предположил он. "Кремль наверняка поясняет американцам, что уйти до выборов нельзя, потому что это будет редкая электоральная катастрофа – дескать, россияне бросили своих. А на весну 2018 года, на лето – можно подумать. Очевидно, они обсуждают условия этого выхода и активно торгуются", - добавил аналитик.
"Обозреватель" спросил, что США могут потребовать от Кремля в таком торге. "Там широкий спектр взаимодействия. Помощь по Северной Корее, помощь по Сирии. Торговля на газовом рынке Европы", - допустил Арестович.
"Будут ли приняты эти условия?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Какова генеральная цель Штатов? Они не станут валить Россию. Их цель – поставить Россию на более цивилизованные рельсы, заставить играть хотя бы по сколько-нибудь принятым в международном сообществе правилам. Россия – это ресурс. Помирившись с Путиным, его можно кидать на тех же террористов в Сирии и решать прочие вопросы. Какую-то кость за это Путину, конечно, кинут. Но это точно не будут территориальные уступки, потому что все уже поняли, к чему это приводит", - ответил аналитик.
"Мы можем ожидать, что российские войска покинут Украину после марта 2018 года?" - спросил "Обозреватель". "Нет, мы не можем этого ожидать. В этом вопросе еще слишком много неизвестных. Они торгуются, в полублеф-полувсерьез. Дескать, давайте поговорим, а если получится, тогда все будет серьезно", - пояснил аналитик.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс, Путин, война
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса08:28
- Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными08:10
- Влад Яма поделился подробностями личной жизни07:58
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны07:05
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО18:20
- Йод: хорошего понемножку17:26
- Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья17:02
- «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история16:38
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО