У звезды «Х-Фактора» родилась дочь

31.08.2017 17:50

Певец показал новорожденную девочку.



Некоторое время назад 25-летний украинский музыкант опубликовал первые фото со своей возлюбленной на всеобщее обозрение в Инстаграме. А буквально час назад он сообщил о том, что стал папой, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.



Его трогательное послание облетело уже весь Интернет: "Я жил эту жизнь для себя ровно до того момента, как взял твое тельце на руки. Тебя ожидают добрые и злые люди, счастье и грусть, успехи и падения, друзья и враги, белое и чёрное. Этот мир жесток и впереди у тебя огромный путь с множествами сюжетов и поворотов, но одно останется незыблемым навсегда - твой папа не перестанет любить тебя никогда. С Днём Рождения, доченька.".



Подписчики принялись поздравлять экс-участника "Х-Фактора" с рождением первенца и пожелали счастливым родителям, а также их дочурке всего самого наилучшего.