В Украине завершается процесс подачи заявлений на монетизацию субсидий

31.08.2017 14:18

Сегодня, 31 августа, - последний день, когда украинцы могут подать заявление на получение денежной компенсации за сэкономленные жилищные субсидии.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

По данным Минсоцполитики, правом монетизировать часть сэкономленного воспользовались уже больше полтора миллиона семей.

В ведомстве напомнили, что граждане имеют возможность на основании заявления получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в определенных пределах: электрическое отопление - эквивалент стоимости 150 киловатт электричества - это до 135 грн. Индивидуальное газовое отопление - эквивалент стоимости 100 кубов газа - это до 700 грн. Речь идет о сэкономленном в течение прошлого отопительного сезона.

Источник: http://from-ua.com