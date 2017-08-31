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В Украине завершается процесс подачи заявлений на монетизацию субсидий

31.08.2017 14:18
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В Украине завершается процесс подачи заявлений на монетизацию субсидий

Сегодня, 31 августа, - последний день, когда украинцы могут подать заявление на получение денежной компенсации за сэкономленные жилищные субсидии.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

По данным Минсоцполитики, правом монетизировать часть сэкономленного воспользовались уже больше полтора миллиона семей.

В ведомстве напомнили, что граждане имеют возможность на основании заявления получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в определенных пределах: электрическое отопление - эквивалент стоимости 150 киловатт электричества - это до 135 грн. Индивидуальное газовое отопление - эквивалент стоимости 100 кубов газа - это до 700 грн. Речь идет о сэкономленном в течение прошлого отопительного сезона.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, монетизация
 
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