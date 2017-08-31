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Влад Яма поделился подробностями личной жизни

31.08.2017 07:58
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Влад Яма поделился подробностями личной жизни

Пара знакома уже десять лет.

Судья нового сезона «Танці з зірками» нечасто балует поклонников фотографиями со своей половинкой – женой Лилианой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Домашний Очаг.


Однако недавно Влад наконец-то опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное совместное фото с любимой, в подписи к которому рассказал, когда они познакомились, и публично признался Лилиане в чувствах: «Мы познакомились 9-го августа.... ровно 10(!) лет назад... Тогда я хотел, чтобы это было надолго, сейчас – чтобы навсегда... Вместе прошли через многое и стали только сильнее... Спасибо Тебе за Счастье!».
Напомним: Влад и Лилиана тайно поженились в прошлом году. Супруги воспитывают годовалого сына Леона.



Теги: Донбасс, жена, Влад Яма, личная жизнь
 
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