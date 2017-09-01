Должники за коммунальные услуги не смогут получать субсидии

01.09.2017 19:18

Если задолженность за коммунальные услуги будет превышать 340 гривен на момент подачи заявления на субсидии, данное домохозяйство не сможет рассчитывать на получение льготы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом заявил Юрий Крикунов, директор Департамента социальной политики КГГА.



«Когда будут назначать субсидии на следующий срок, будут учитывать просроченную задолженность за более чем два месяца. Если общая ее сумма не превышает 340 гривен, то дотации дадут», - подчеркнул чиновник. Также он отметил, что будет уменьшен период, за который в органах соцзащиты учитывали доходы всех членов семьи – если ранее учитывали доходы за один год, то теперь будут высчитывать только за последние шесть месяцев, в результате чего многим семьям получить субсидии станет намного сложнее.



Крикунов добавил, что также были уменьшены и нормы потребления всех ресурсов, и, если норма будет перерасходоваться, домохозяйству придет заплатить за «лишнее» по обычному тарифу.