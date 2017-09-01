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Експерт пояснив, чому Франція та Німеччина не здадуть Україну
Експерт інформаційного центру «Міжмор’я» Юрій Міндюк пояснив, чому Україні не слід боятися антиукраїнських сил в Західній Європі
Про це Юрій Міндюк розповів в інтерв’ю Politeka.
«Ми побачили, що Франція та Німеччина, представлені такими керівниками, як Еммануель Макрон і Ангела Меркель, сьогодні є проукраїнськими силами. Проросійські, антиукраїнські сили в цих країнах зазнали поразки», – заявив він.
Також експерт зазначив, що найближчі вибори в Німеччині продемонструють наскільки слабка проросійська сила в цій країні.
«Ми думаємо, що й надалі зберігатиметься певний позитивний політичний баланс для України. Будуть, зрозуміло, певні ексцеси. Але не думаю, що це серйозно впливатиме на відносини з цими країнами. Тобто вони й надалі будуть нашими партнерами», – додав експерт.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію і Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.
Повний текст інтерв’ю з Юрієм Мандюком читайте тут.
Джерело: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, Франция, Германия
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