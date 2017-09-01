Кремль сделает поблажки украинцам, признанным носителями русского языка

01.09.2017 13:30

Российская Федерация упростила процедуру получения гражданства для украинцев по программе носителя русского языка.

Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ, пишет Обозреватель.

"Гражданину Украины, признанному носителем русского языка, при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ необходимо представить нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины", – говорится в сообщении.

Представители Министерства внутренних дел Росси также отметили, что прием заявлений по вопросам российского гражданства будет осуществляться во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов.

Источник: http://from-ua.com