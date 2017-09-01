КТО ЛИШИТСЯ СУБСИДИИ ОСЕНЬЮ: ОТВЕТЫ НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

01.09.2017 17:10

После октября изменится расчет субсидий по нескольким факторам. Уровень дохода посчитают не за год, а за полгода, уменьшатся нормы потребления для назначения субсидии.

«Говорят, доходы будут считать по-другому. Это плохо?»



Для всех по-разному. Министерство соцполитики сообщает, что если доход семьи упал по сравнению с прошлым годом, то скидка на коммуналку будет больше. Если доход семьи увеличился, то субсидия будет меньше. При заполнении декларации теперь будет указываться размер зарплаты за последние 6 месяцев, чтобы информация о доходах была максимально актуальна. При расчете размера субсидии главное — это размер дохода.



В Минсоцполитики называют средний коэффициент в 15 %, но для каждой семьи он свой. Например, семья с доходом в 10 тысяч, заплатит за коммуналку 15,4 % от своего бюджета, а семья с доходом в два раза меньше, за ЖКХ заплатит 7,7% от дохода.



«А если доход не поменялся, размер субсидии не изменится?»



В таком случае все равно придется либо экономить, либо платить больше. С октября сократятся нормы потребления на газ и отопление.



Для газа:



— с 4,4 до 3,3 кубометра на человека — если семья пользуется только газовой плитой;

— с 7,1 до 5,4 кубометра на человека — если семья пользуется газовой плитой, а в доме имеется централизованное горячее водоснабжение;

— с 14 до 10,5 кубометра на человека — если семья пользуются и газовой плитой, и газовым водонагревателем.



Для отопления:



— с 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр

— с 65 до 51 кВт*час электроэнергии при установленных в доме электрических отопительных приборов;

— с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла при центральном отоплении.



«Если я лишился работы, мне субсидия вообще не положена?»



Это не так. Даже безработный имеет право подать заявление на получение субсидии. Но если раньше таким гражданам соответствовал минимальный прожиточный минимум при составлении декларации, то теперь сумма удваивается, то есть безработному посчитают доход в 3248 грн.



Минсоцполитики заявляет, что это решение принято из-за огромной доли теневого бизнеса в стране. Многие граждане не устроены официально, не платят налоги, и еще подают заявки на госпомощь. Но работники соцзащиты вполне могут установить и сумму в два раза меньше, 1624 грн, если найдут основания для этого, например, на рынке труда нет вакансий.



«А кому не положена субсидия?»



Пункты для отказа субсидиантам увеличились. Отказать в оформлении скидки могут, если:



