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Польша меняет правила трудоустройства иностранцев
Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Переходный период может стать проблемой, передает Польское радио.
С 1 сентября начинается процедура прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы Польши. Ранее получить такую декларацию было очень легко. Сообщается, что новые правила будут означать увеличение формальных требований, как в случае с предоставлением разрешения на работу.
Поэтому польским предпринимателям, которые в 2018 году планируют трудоустроить граждан стран, лежащих к востоку от Польши, стоит оформить такие заявления с предупреждением в этом году. Благодаря этому они могут избежать многих проблем, в частности потому, что чиновники только осваивают новые процедуры.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Польша, работа
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