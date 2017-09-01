Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины". Глава государства подписал соответствующий указ №256/2017, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"В целях обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - говорится в объяснении к решению.

Как отмечается, правительству поручено также "принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или которые въехали в Украину с территории таких государств".

Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществлении въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по заграничным паспортами, содержащим бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

"Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда", - говорится в сообщении.