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С Потапом произошел неприятный инцидент во время школьной линейки
Алексей Потапенко поссорился с деятелем культуры, имя которого не стал называть
Продюсер Потапа отвел сына Андрея в школу. Гордый отец вместе с бывшей женой Ириной побывали на празднике в школе. Андрей – ученик третьего класса.
На странице в Instagram Потап рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время школьной линейки.
Алексей Потапенко поссорился с деятелем культуры, имя которого не стал раскрывать.
"Сегодня на линейке моего сына поскандалил с одним отцом, он, скажем – деятель культуры...И так я легонько его подковырнул и на меня полилось дерьмо и так быстро и много, что я понял – я не готов столько даже говорить на эту тему и мое внутреннее дерьмо как-то быстро закончилось...Я так смотрел на него и как-то мне за него стало неудобно...Он такой взрослый и так у него не все получается в этой культурной деятельности, а тут я со своей вечно довольной физиономией, в белом пиджаке "Мистер Успех". Просто я подумал, зачем же мы все разрушаем и разделяем? Какими бы мы были сильными в своем единстве...А он все говорил и говорил о том что я "гоп-культура" и те же штампы вроде "Вы и мы – это разные полюса" и я понял, что у меня нет столько гнева, что я был не прав по отношению к нему, что он не виновник в этой ситуации и он не причина того что в головах бардак...Я подошел первым...И мы сказали друг другу добрые слова, потому что это же линейка 1 сентября, я подумал: "Зачем тратить время на плохое? Время, все сделает самостоятельно. Добро победит", – поделился продюсер.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, певец, школа, Потап
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