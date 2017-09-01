Стало відомо, коли в Україну приїдуть інспектори МВФ

01.09.2017 08:33

Стало відомо, коли до України прибуде місія Міжнародного валютного фонду

Як повідомили джерела в уряді, мова йде про середину вересня.

«Попередньою датою прибуття визначено 12-13 вересня, найближчим часом її буде уточнено», – говорить джерело.

Він також додав, що місія буде працювати в Києві рамках четвертого перегляду програми EFF. Відзначимо, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.

Раніше економіст Андрій Новак пояснив, наскільки Україна сьогодні залежна від очікуваного траншу МВФ в $ 3,5 млрд. «З одного боку, припинення траншів МВФ – це дуже поганий сигнал для наших західних партнерів. З іншого – за останні три роки надходження або ненадходження траншу ніяк не впливало на стабілізацію гривні», – стверджував він.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Інтерфакс-Україна