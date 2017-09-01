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Свершилось: вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной в полном объеме вступило в силу 1 сентября 2017 года.
В ЕС называли дату начала полноценного действия соглашения еще 25 июля, пишет ЗН.
"Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с одной стороны и Украиной с другой, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 и 27 июня 2014 года, вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения", – сказано в сообщении, опубликованном Официальном журнале Евросоюза.
Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинских граждан с вступлением Соглашения в силу.
"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал глава правительства на своей странице в Facebook в ночь на 1 сентября.
Гройсман напомнил, что экономическая часть Соглашения – о зоне свободной торговли – действует уже полтора года.
"За это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд.", - уточнил премьер-министр.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Соглашение об ассоциации
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