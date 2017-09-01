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"У них трагическое состояние": генерал предупредил о новой затее Кремля
Сценарий, о котором предупредили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, вполне возможен
Под предлогом учений "Запад-2017" Россия может осуществить попытку пробить так называемый Сувалкский коридор – условный коридор, который может соединить Беларусь и Калининградскую область.
Такое мнение "Обозревателю" высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Он заверил: сценарий, о котором предупредили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, вполне возможен, прежде всего, в силу имперской природы российского государства.
"Это история имперской государственности, применения вооруженных сил для удовлетворения имперских амбиций руководства этого государства. Об этом свидетельствует трехсотлетняя история, и, в частности, то, как они вели себя в последние 150 лет по отношению к соседям. У них вообще какое-то "трагическое" состояние – на них же все время "нападали". Финляндия "напала" на Советский Союз, потом Венгрия "напала", потом - Чехословакия, потом молдаване "нападали" на Россию, а жители Приднестровья их "защищали", - напомнил генерал.
"Мы и на собственном опыте знаем эти обстоятельства, поэтому иллюзий на этот счет не питаем и, имея в виду и этот сценарий, готовим ответные мероприятия, поскольку коварство России общеизвестно", - подчеркнул он.
В этом контексте Романенко заметил: "Многие граждане Украины вообще не думали, что Россия может напасть и аннексировать Крым и организовать у нас войну, не думали, что они будут обстреливать нас всеми артиллерийскими системами, какие только есть. А позже не верили в то, что под Иловайском наших военных будут расстреливать в упор, несмотря на то, что пообещали зеленый коридор".
"Зачем Кремлю Сувалкский коридор?" - спросил "Обозреватель". "Им надо все, что, с их точки зрения, обеспечивает реализацию их амбиций", - пояснил генерал.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Кремль
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