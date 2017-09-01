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Украинские полицейские ограбили своего коллегу из Канады
В Киеве полицейские ограбили своего коллегу из Канады, который приехал на Украину, чтобы обучать стражей правопорядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".
По информации издания, преступление произошло еще 22 апреля, однако уведомление о подозрении было вручено одному из украинских полицейских только в августе.
Инцидент произошел с участием сотрудников Печерского райотдела Управления полиции охраны Киева. Полицейские по надуманному поводу проверили документы у гражданина Канады. Затем один из них пригласил иностранца в служебную автомашину, где отобрал у него деньги и кредитную карту. После этого злоумышленники уехали, оставив мужчину на улице.
Как выяснилось, канадец приехал на Украину в составе полицейский миссии, которая готовит кадры для патрульной полиции. У своего коллеги украинские стражи порядка, по данным следствия, похитили около 1400 гривен (около 3150 руб. — ред.). Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". За его расследованием следит посольство Канады на Украине.
В мае 2017 года сотрудники правоохранительных органов ограбили турецкого туриста, который приехал в Киев на "Евровидение". Потерпевший вернулся на родину до окончания процессуальных действий, поэтому расследование уголовного дела не было завершено.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Канада, ограбление, полиция
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