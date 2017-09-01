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В Генштабе рассказали о целях военных учений в Беларуси

01.09.2017 12:00
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В Генштабе рассказали о целях военных учений в Беларуси

В беседе с журналистами одного из телеканалов Украины Владислав Волошин, который является спикером Генерального штаба ВСУ, заявил, что в процессе проведения в Беларуси масштабных военных учений «Запад - 2017» войска РФ могут совершить попытку создать «коридор» по направлению в Калининградскую область. Об этом сообщает replyua.net.

По словам Волошина, хотя в России и заявили, что в учениях будет принимать учение только три тысячи военных, никому точно неизвестно, сколько именно Россия направила представителей своих ВС в Беларусь. 

Кроме того, со слов Волошина, территория Республики Беларуси и Калининградской области России разделяется Сувальским коридором. 

«Речь идет об очень небольшом расстоянии, это Польша и Литва. Для проведения в этом коридоре такой операции с участием «ихтамнет» не нужно больших усилий, и то показали события в Крыму и на Донбассе. И в Беларуси их также «не будет». Они так же могут спрятать их в Беларуси и сказать: «Это не наши военные», – убежден Волошин. Ранее сообщалось, что значительная часть белорусов против проведения в и стране военных учений, назвав россиян «оккупантами». 



Теги: Донбасс, Беларусь, военные, учения
 
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