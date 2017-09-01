В Украине осенью ожидают три миссии МВФ

01.09.2017 22:38

Миссии будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018 и реформ в стране

В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии Международного валютного фонда (МВФ), передает Finclub. Об этом сообщил FinClub собеседник, осведомленный о визитах Международного валютного фонда.

Как сообщается, речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и т.д.

Первая миссия начнется уже в понедельник 4 сентября, еще одна планировалась на 14 сентября. Эта миссия может начаться 12 сентября.

Несмотря на публичные заверения Национального банка Украины (НБУ) и Минфина о том, что Украина до конца года планирует получать транши МВФ, некоторые представители НБУ настроены не так оптимистично.

"У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов", – заявил источник в НБУ, передает издание.

Речь идет о том, что в сентябре парламент должен получить представление президента на увольнение главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая с 11 мая находится в отпуске, а также рассмотреть представление на назначение нового главы НБУ.

При этом "отстранение" министра финансов может произойти в случае успешного расследования уголовного производства, пишет издание.

"Сейчас по Данилюку начнутся активные действия и на следующей неделе его могут отстранить на время следствия, чтобы убрать ведомство из-под удара Луценко (Юрий Луценко, генеральный прокурор – FinClub)", – сказал собеседник издания в Минфине.

Напомним, первая после четырехлетнего перерыва пиковая нагрузка по выплате внешнего долга Украиной придется на 2019 год, когда стране предстоит погасить внешний долг примерно на 4,6 млрд долларов.

Источник: http://www.segodnya.ua



