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Чалый рассказал, когда в Украину прибудет первая партия американского угля
Cудно из США, на котором загружено 62 тысячи тонн энергетического угля, должно прибыть в украинский порт "Южный" до середины сентября.
Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает DT.UA.
По его словам, соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной "Центрэнерго".
"Согласно условиям контракта до конца года ожидается поставка 700 тысяч тонн антрацитового энергетического угля из США. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта города Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытие в порт "Южный", — рассказал дипломат.
По его словам, полной информацией о поставках в Украину таких партий антрацитового угля обладает "Центрэнерго". При этом известно, что следующая партия угля должна быть больше, ориентировочно 120 тысяч тонн и должна прибыть в Украину в начале октября.
Источник: 24tv.ua
Теги: Украина, Донбасс, Америка, уголь
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