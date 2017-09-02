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Медреформа: что изменится для пациентов с 1 января
С 1 января 2018 года в Украине изменится финансирование первичного звена медицинской помощи. Об этом в эфире "5 канала" сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает Главное.
"С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра, и мы будем оплачивать услуги, предоставленные на том первичном звене по-другому. Мы будем платить тариф за каждого пациента, которого врач ведет целый год. На первичном звене уже все расчеты сделаны, мы знаем, сколько мы будем оплачивать за каждого пациента, уже выписано, какие услуги будут предоставлены на первичном звене для семейного врача", - отметила Супрун.
Также она отметила, что в 2018 и 2019 годах Украина будет переходить на новую оплату услуг специализированной медицины. "С 1 января 2020 года мы перейдем уже на совершенно новую систему оплаты медицины в целом. Это будет и на первичном звене семейных врачей, и на тех услугах, которые предоставляются на высших звеньях помощи", - добавила Супрун.
Теги: Донбасс, пациент, реформа, медицина
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