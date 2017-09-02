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Музей АТО в Днепре пополнится трофейными экспонатами

02.09.2017 21:51
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Музей АТО в Днепре пополнится трофейными экспонатами

В Днепр едет особенная военная техника, которая станет частью экспозиции В музее АТО, который находится в Днепре, вскоре появятся новые экспонаты, сообщает прес-служба Днепропетровский облгосадминистрации. 

Сообщается, что в музей уже едет трофейний БТР, который был захвачен бойцами батальона «Донбасс» российской армии в самом начале войны. Также, как сообщила экс-боец «Донбасс» Людмила Калинина, еще одним экспонатом музея стал БРДМ. 

Тем временем, Россия продолжает свозить военную технику к границе с Украиной.

Источник: styler.rbc.ua



Теги: Донбасс, экспонат, АТО, трофей
 
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