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Музей АТО в Днепре пополнится трофейными экспонатами
02.09.2017 21:51
В Днепр едет особенная военная техника, которая станет частью экспозиции В музее АТО, который находится в Днепре, вскоре появятся новые экспонаты, сообщает прес-служба Днепропетровский облгосадминистрации.
Сообщается, что в музей уже едет трофейний БТР, который был захвачен бойцами батальона «Донбасс» российской армии в самом начале войны. Также, как сообщила экс-боец «Донбасс» Людмила Калинина, еще одним экспонатом музея стал БРДМ.
Тем временем, Россия продолжает свозить военную технику к границе с Украиной.
Источник: styler.rbc.ua
Теги: Донбасс, экспонат, АТО, трофей
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