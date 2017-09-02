Польша построит забор на границе с Украиной

02.09.2017 13:51

Власти Польши сообщили о намерении соорудить вдоль границы с Белоруссией и Украиной забор для предотвращения миграции диких кабанов, которые переносят африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает «Польское радио».

На протяжении двух-трех недель специалисты выступят с докладом по результатам изучения правовых и экологических условий сооружения вдоль границы с Белоруссией и Украиной забора против кабанов.

По предварительным данным, стоимость сооружения забора составит 130 млн злотых (30 млн евро), а длина ограждения – 729 километров. Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель отмечает, что Министерство финансов пообещало предоставить такую сумму денежных средств.

Министр подчеркивает, что забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться.

Эксперты считают, что в Польше африканская чума свиней появилась из-за зараженных этим вирусом диких кабанов, которые зашли на территорию Польши из Белоруссии.

С момента появления АЧС в Польше в 2014 году до сих пор обнаружено 93 очага этого заболевания в трех воеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.

Источник: journalist.today