- Савченко рассказала о своем отношении к Захарченко и Плотницкому15:52
- Жертвами санкций становятся лишь простые граждане РФ: за полгода суммарный капитал российских миллиардеров и друзей Путина вырос на $17 млрд 15:31
- Польша построит забор на границе с Украиной13:51
- Грицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и депутатами13:34
- 10 цікавинок про українські вишиванки13:10
- ЦІКАВІ НОВОВВЕДЕННЯ: ЯК ШКОЛИ РОЗРАХОВУВАТИМУТЬ КАНІКУЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ 12:11
- Тайную вечернюю встречу Порошенко и Ляшка высмеяли в соцсетях11:11
- "Нафтогаз" заключает договоры с поставщиками тепла на новый отопительный сезон без определенной Кабмином цены на газ10:30
- Задолженность по зарплате в Украине за август уменьшилась на 6%10:11
- Министр: Все больше украинцев работают в Польше легально09:42
Польша построит забор на границе с Украиной
Власти Польши сообщили о намерении соорудить вдоль границы с Белоруссией и Украиной забор для предотвращения миграции диких кабанов, которые переносят африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает «Польское радио».
На протяжении двух-трех недель специалисты выступят с докладом по результатам изучения правовых и экологических условий сооружения вдоль границы с Белоруссией и Украиной забора против кабанов.
По предварительным данным, стоимость сооружения забора составит 130 млн злотых (30 млн евро), а длина ограждения – 729 километров. Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель отмечает, что Министерство финансов пообещало предоставить такую сумму денежных средств.
Министр подчеркивает, что забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться.
Эксперты считают, что в Польше африканская чума свиней появилась из-за зараженных этим вирусом диких кабанов, которые зашли на территорию Польши из Белоруссии.
С момента появления АЧС в Польше в 2014 году до сих пор обнаружено 93 очага этого заболевания в трех воеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.
Источник: journalist.today
Теги: Украина, Донбасс, Польша, забор
- Опубликован список арбитров на Евро-2012
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
- Украинцы вместе с литовцами и поляками присоединилась к масштабным учениям "Анаконда-2016" (ФОТО)
- Просим прощения и прощаем - украинцы написали письмо полякам
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Где украинцы работают за границей
- Мариупольские патрульные в первый школьный день искали детей15:11
- Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах14:52
- В "ДНР" в копанке утонули двое горняков. Террористы топят шахты и развивают копанки14:30
- В Покровском районе ревнивец ударил женщину ножом14:13
- «Власти Краматорска 3 месяца отказываются от реконструкции водопровода на деньги Мирового банка», - Геращенко12:30
- СБУ ЗАДЕРЖАЛА «ЭКС-ДИРЕКТОРА» ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА08:13
- На непідконтрольній частині Донбасу довелося звільнити 36 тисяч працівників – ДТЕК07:50
- Бойовики викрали хлопця на пункті пропуску у Станиці Луганській - правозахисники07:23
- «Шкільне перемир’я» на Донбасі: в ОБСЄ поставили сумний діагноз18:15
- Как прошел Первый звонок в школах Донецкой области: праздник знаний с благотворителями и спортсменами17:30
- Выставлен на продажу самый редкий в мире Ferrari16:30
- В Индии удобрение научились делать из волос16:12
- Савченко рассказала о своем отношении к Захарченко и Плотницкому15:52
- Жертвами санкций становятся лишь простые граждане РФ: за полгода суммарный капитал российских миллиардеров и друзей Путина вырос на $17 млрд 15:31
- Мариупольские патрульные в первый школьный день искали детей15:11
- Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах14:52
- В "ДНР" в копанке утонули двое горняков. Террористы топят шахты и развивают копанки14:30
- В Гамбурге запустили самый мощный в мире рентгеновский лазер14:20
- В Покровском районе ревнивец ударил женщину ножом14:13
- Польша построит забор на границе с Украиной13:51
- 10 цікавинок про українські вишиванки13:10
- Ученые раскрыли удивительный секрет древних римлян12:52
- 15 речей, які треба мати вдома для здоров'я21:37
- Приємний звук може змінити наш настрій на весь день15:30
- Названы самые полезные продукты сентября14:00
- Медики назвали идеальное средство от бессонницы11:15
- Быстрое средство от кашля08:47
- Продукты, вызывающие упадок сил08:15
- Эта популярная сладость защитит от сахарного диабета22:41
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу
- Новый поворот: Кремль не знает, как уйти с Донбасса
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины
- Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
- "Лукашенко может говорить все что угодно, но если Россия объявит войну Украине, Беларусь сразу станет нашим врагом", - политолог
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны