"Понятия "Крымнаш" и "крахнаш" станут синонимами", - Волкер прекрасно знает, что Путин затеял войну на Донбассе, чтобы в мире смирились с аннексией Крыма, - Портников

02.09.2017 08:37

Популярный политолог Виталий Портников прокомментировал слова ​специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно "заморозки" ситуации вокруг аннексии Крыма.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вопрос о "заморозке" ситуации вокруг аннексии Крыма не стоит на повестке дня и не следует увязывать решение проблемы Донбасса с проблемой Крыма. Проще говоря, американский дипломат ответил тем западным политикам, которые до сих пор думают об "обмене" Донбасса на Крым.

Этот "обмен" – такая же утопия, как и мнение о том, что сама война на Донбассе была затеяна, чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма. Нет, и Крым, и Донбасс – это звенья одной цепи – спецоперации по покушению на украинский суверенитет. Совершенно не случайно в "крымской речи" Владимира Путина четко говорилось о "Новороссии", якобы подаренной большевиками Украине. Проще говоря, восточным областям Украины "присваивался" тот же исторический статус, что и Крыму – ведь о полуострове тоже говорили как о "подарке" Хрущева. И тогда какая разница, в какой период большевики отрезали от России ее "исконные" земли. Задача Кремля – восстановление "исторической справедливости", "собирание русских земель".



У Путина не получилось только благодаря героическому сопротивлению украинского народа и экономическому давлению Запада. Если бы не это сопротивление, если бы не экономические проблемы России – вполне возможно, что Москва бы аннексировала оккупированный восток Украины точно так же, как и Крым. Ведь пресловутые "референдумы" о присоединении к соседней стране на оккупированных территориях проводили совсем не случайно – ситуация развивалась по крымскому сценарию, а потом захлебнулась.

Да, Путину удалось захватить часть Донбасса – но изначально речь шла о куда более серьезной политической программе. О востоке, о "Новороссии". И только после путинского поражения стали рождаться мифы о том, что на самом деле российского правителя интересует лишь полуостров, на который можно "обменять" другие участки украинской земли. И что Путин затеял войну на Донбассе, чтобы в мире смирились с захватом Крыма. Чтобы получить Крым окончательно и бесповоротно.

Но Кремль аннексировал Крым и попытался захватить украинский восток с одной-единственной целью – целью уничтожения Украины. Именно поэтому искусственное вычленение ситуации вокруг Крыма является грубой политической ошибкой.



Не только у Украины, но и у международного сообщества в целом есть две важные задачи: прекращение войны на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины, то есть возвращение к принципам международного права. И в этом смысле Крым ничем не отличается от Донбасса. С точки зрения международного права и украинского законодательства, Крым – неотъемлемая часть территории Украины. То, что Россия вписала чужую территорию в свою Конституцию – это проблема России. И эту проблему нужно решить самой России. Но все остальное – это проблема мира, который Россию окружает.

Ни у российского руководства, ни у граждан России, ни у жителей временно оккупированных территорий не должно быть иллюзий относительно стабильности российского присутствия на Донбассе и в Крыму. Рано или поздно россияне уйдут. Отсутствие иллюзий позволит сделать правильный выбор всем. И руководству России, которое поймет, что нельзя оставаться на месте преступления до бесконечности. И гражданам России, для которых понятия "Крымнаш" и "крахнаш" скоро станут синонимами. И жителям оккупированных территорий, которым не стоит делать ставку на Москву, а жить, как, собственно, и живут в нестабильной ситуации в ожидании освобождения или возвращения враждебной страны, это уж зависит от политических предпочтений. Тут важна даже не оценка, тут важно понимание будущего.



А западные политики, которые говорят о заморозке, как раз иллюзии и создают и тем самым множат войны и несчастья. Именно поэтому так важна четкая позиция американского спецпредставителя.



Источник: dialog.ua