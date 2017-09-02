Савченко рассказала о своем отношении к Захарченко и Плотницкому

02.09.2017 15:52

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что не считает террористами главарей «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом сообщает «ДонПресс».

При этом она отметила: «Они взяли в руки оружие и помогают России разрушать территориальную целостность Украины. Есть специальный термин — это коллаборационисты. Это предатели, люди, предавшие Украину. Они в принципе этого и не скрывают. Вспомнить хотя бы одно из последних заявлений Захарченко, где он говорит о создании нового государства».

Также она подчеркнула: «Эти люди позволили врагу сломать границы, помогают врагу убивать украинцев. Это государственная измена и такое не прощается».

Ранее сообщалось, что Савченко собирается баллотироваться в президенты и не верит в падение своего рейтинга с 12% до 1-2%.

Источник: farwater.net