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«Тут есть глубина и подлинность»: Путешествующий американец трогательно рассказал, за что стоит ценить Украину
В своем монологе Питер Сантенелло поделился впечатлениями об украинских людях и стране в целом Американский путешественник.
Питер Сантенелло, посвятивший это лето изучению Украины и проживший шесть недель в одном из сел Бердянска, рассказал, почему стоит любить Украину.
В своем монологе Сантенелло сравнивает Украину со старым велосипедом. «Я влез на этот велосипед и почувствовал, что даже если сильнее крутишь педали, он быстрее все равно не едет. Он сам решает, что ему делать. Едет на одной скорости. Мой скоростной дорожный велосипед очень похож на Америку. Есть продуктивность, впереди есть цель. Есть к чему стремиться в будущем. И он приходит туда быстро, но в то же самое время, часто теряется тот самый момент», – говорит Питер.
«А в Украине, вот этот старый велосипед, на котором я ездил, он быд медленным, он плохо работал... Как и в Украине: его будущее неизвестно. Ты не можешь планировать наперед. Но такое существование заставляет велосипедиста наблюдать за тем, что происходит вокруг. Быть тут и сейчас», – отмечает Сантенелло.
Также американец отмечает, что в Украине есть особая глубина. «Тут есть настоящее, тут есть богатство. Не материальное – его тут не увидишь. Это месседж, который посылается в мир», – подчеркивает он. Кроме того, Питер Сантенелло с теплотой говорит об украинцах: «Что тут есть особенного – это люди. Я встретил тут людей с большим сердцем, замечательных людей».
Источник: styler.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, американец, рассказ
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