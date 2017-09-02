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Украина получит новый транш от МВФ
Украина, скорее всего, до конца текущего года получит пятый транш Международного валютного фонда (МВФ) после четвертого пересмотра программы EFF.
Как пишет "Интерфакс-Украина", так считают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley.
"В целом мы считаем, что государственная направленность на реформы и готовность сотрудничать с МВФ остаются, хотя в 2018 году они будут больше соперничать с популизмом. Мы ожидаем пятого транша в конце 2017 года", – говорится в аналитическом обзоре банка.
Как отмечает Morgan Stanley, для МВФ уже не столь принципиальна задержка земельной реформы до 2018 года, поскольку ее нет среди необходимых пунктов для предоставления следующего транша. Однако Фонд ожидает от властей Украины внедрения пенсионной реформы нынешней осенью, приватизации госпредприятий, принятия антикоррупционных мер и запланированного на 1 октября повышения тарифов на газ.
В числе позитивных сигналов для МВФ аналитики указывают ожидаемое представление кандидатуры главы Нацбанка, которое должно состояться до конца сентября.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR 12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в 5 млрд долларов США первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR 1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR 0,44 млрд ($0,6 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов США в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов США только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.
В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.
В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около 955 млн долларов США. В целом - около 3,82 млрд долларов США.
Вместе с тем, НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда до 2017 года до $3 млрд. В то же время, как указанно в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.
Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш
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